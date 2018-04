Arsenal igualó 2-2 ante CSKA en Moscú y clasificó a la semifinal de la Europa League [VIDEO]

Arsenal visita este jueves a SCKA Moscú (2:05 p.m.) en busca de su pase a las semifinales de la Europa League. Los ingleses ganaron 4-1 en el partido de ida

Arsenal vs. CSKA Moscú EN VIVO ONLINE ESPN: por el pase a la semifinal de la Europa League

MINUTO A MINUTO

75' Goool de Arsenal. Welbeck marca el descuento y casi define la llave en favor de los ingleses.

57' Gol anulado al Arsenla por posición adelantada, los ingleses busca el descuento para tener tranquilidad en la llave.

50' Goool de CSKA, Nababkin marca el segundo y están a uno de eliminar a Arsenal.

38' Goool de CSKA Chalov marca el primero ante Arsenal.

26' Lacazette estuvo cerca del primero, córner para el Arsenal.

Arrancó el encuentro en Moscú

Alineaciones confirmadas:

CSKA Moscú: Akinfeev, A. Berezutki, Ignashevich, V. Berezutki, Nababkin, Kuchaev, Bistrovich, Dzagoev, Golovin, Musa, Chalov

Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Elneny, Wilshere, Ramsey, Ozil, Welbeck, Lacazette

Let's take a look around the VEB Arena 👀 #CSKAvAFC pic.twitter.com/AsPhGxBYpa

— Arsenal FC (@Arsenal) 12 de abril de 2018

PREVIA:

Arsenal tiene medio boleto asegurado para las semifinales de la Europa League, aunque primero deberá sacarse de camino al SCKA en el partido de vuelta que se disputará este jueves en el estadio VEB Arena. El partido lo podrás seguir EN VIVO vía ESPN y también a través de Libero.pe.

A pesar de tener una amplia ventaja, los 'Gunners' no se confiarán de los rusos, o podrían pagar caro, tal como lo sucedió ayer al Barcelona ante la Roma. Arsene Wenger confirmó a su mejor once para sentenciar rápidamente la serie.

Por su parte, el CSKA con el aliento de su hinchada, saldrán por el milagro para conseguir uno de los pocos boletos que dan a las semifinales de la Europa League, pues saben que la llave no está del todo cerrada.

Recuerda que el partido lo podrás seguir EN VIVO a través de ESPN, pero Libero.pe también te traerá el minuto a minuto de este encuentro, que promete ser un gran cotejo.

CSKA Moscú vs Arsenal: Hora mundial

HORA: 2:05 P.M

CANAL: ESPN Movistar 506 | Directv Sports 625

México 14:05 horas ESPN 2

Estados Unidos 12:05 horas (PT) 15:05 horas (ET) ESPN 3 /Fox Sports 1

Colombia 14:05 horas ESPN 2 Andino

Argentina 16:05 horas ESPN 2

España 21:05 horas beIN MAX 1 / beIN MAX 2

Posibles alineaciones

Arsenal: David Ospina; Nacho Monreal, Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi, Héctor Bellerín; Jack Wilshere, Granit Xhaka, Henrikh Mkhitaryan; Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

CSKA Moscú: Igor Akinfeev; Aleksei Berezutski, Sergei Ignashevich, Aleksei Berezutski; Krill Nabakin, Pontus Wernbloom, Bibras Natcho, Alan Dzagoev, Aleksandr Golovin; Konstantin Kuchaev y Ahmed Musa