Real Madrid: Zinedine Zidane se pronunció por primera vez sobre el penal cobrado a su favor

Zinedine Zidane, entrenador 'merengue', salió al frente para despejar todas las dudas con respecto al penal polémico hacia Lucas Vázquez.

Zinedine Zidane aseguró que Medhi Benatia cometió una falta clara a Lucas Vázquez.

Zinedine Zidane, con el puntapié arriba y sin titubeos, decidió acabar de una vez por todas con las especulaciones para asegurar que sí fue penal. El francés ratificó que Medhi Benatia, central de la Juventus, cometió un gran error al empujar por detrás a Lucas Vázquez en los últimos segundos del partido.

Si lo dice 'Zizou' hay que creerle, así de simple. El técnico 'merengue', directo y mirando fijamente a los periodistas que se dieron cita a la conferencia de prensa previo al duelo de mañana ante el Málaga, dejó en claro que el inglés Michael Oliver, colegiado del encuentro, hizo bien en cobrar la pena máxima a los 93' del cotejo.

"La gente puede hablar de si es penalti o no lo es, no pasa nada. Para mí fue penalti y para otros no. Lo que me decepciona y me indigna es que digan que fue un robo", sostuvo Zidane, que se mostró indignado ante las acusaciones que se viene haciendo hacia su equipo en los últimos días. Pero no fue lo único que desveló.

Pues, Zidane juró que su equipo generó varias ocasiones de gol pero sus 'pupilos' estuvieron con el 'santo de espaldas'. La Juventus aprovechó las que tuvo, pero al final prevaleció el esfuerzo realizado a lo largo de los 180 minutos. "Todo lo que se ha hablado es demasiado, la Juve hizo un gran partido y se metió en la eliminatoria, pero nosotros logramos marcar, fue lógico", disparó.

EL DATO:

Zinedine Zidane suma 8 títulos con el buzo 'merengue'.