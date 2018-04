Bayern Múnich vs. Real Madrid: ¿James Rodríguez jugará semifinal o tiene cláusula para no hacerlo?

James Rodríguez no tendrá problemas de jugar ante su ex equipo por la Champions League. Real Madrid no opuso ninguna cláusula.

James Rodríguez afrontará un encuentro especial y de revancha ante Real Madrid por las semifinales de la Champions League. El colombiano no tuvo una gran relación con Zinedine Zidane y ahora buscará eliminar a su ex equipo.

Un rumor sobre una cláusula de miedo que es un acuerdo que se firma entre clubes cuando se hacen cesiones para evitar que estos se enfrenten en duelos directos al equipo dueño de su pase corrió ni bien se conoció el desenlace del sorteo.

Con James cedido por el Real Madrid al Bayern comenzó a filtrarse una falsa información respecto a la supuesta cláusula que se firmó para evitar que el colombiano enfrentara al equipo español en caso de darse un partido directo.

Legalmente es imposible que esto suceda por reglamentación UEFA, pero James está disponible para las dos semifinales. El colombiano llegó a su quinta semifinal a nivel europeo y la cuarta en Champions.

El partido de ida entre el Bayern y Real Madrid se jugará el 25 de abril en el Alianz Arena y la vuelta en el Bernabéu será el martes 1 de mayo.