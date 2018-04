Chelsea ganó 2-0 a Southampton y jugará la final de la FA CUP contra Manchester United [RESUMEN Y GOLES]

Chelsea firmó su presencia en la final del FA Cup tras vencer 2-0 al Southampton en el mítico Wembley. Su rival a vencer será el Manchester United de José Mourinho.

Chelsea FC vs. Southampton FC EN VIVO ONLINE ESPN: empatan 0-0 por FA CUP

INCIDENCIAS

SEGUNDO TIEMPO:

89' El árbitro agrega cinco minutos más

81' GOOOOOOL de ÁLVARO MORATA, el español metió un frentazo y asegura el pase a la final de la FA Cup

76' Yoshida casi anota un gol en su propio arco, el japonés quiso rechazar y terminó saliendo centímetros arribas del travesaño

73' Hazard remató en primera pero McCarthy voló y mandó al tiro de esquina

71' CABALLERO salvó al Chelsea del empate, pero después cometió tremendo blooper, aunque el árbitro cobró falta en salida para los blues

68' Southampton busca el empate, pero no aprovechó bien el tiro de esquina

62' Cambio en Chelsea, se va Willian y entra Bakayoko. En Southampton se produce dos cambios: Se Va Long y Hojbjerg y entra Redmond y Tadic

55' El autor del gol está tendido sobre el césped, aparentemente sufrió un fuerte golpe en el tobillo y será atendido por los médicos

Hazard recibió, entregó para Giroud, quien recortó dos veces para quitarse a los rivales y empujar la pelota para el primer gol. ¡Vamos, BLUES!



[1-0]#CFCes — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 22 de abril de 2018

46' GOOOOOOLAZO de OLIVIER GIROURD. El francés se sacó a varios rivales para definir de una manera perfecta y poner el 1-0 a favor del Chelsea

PRIMER TIEMPO:

45' Final en Wembley, a pesar que Chelsea tuvo las mejores ocasiones de gol y sobre todo, porque fue superior, no pudo convertirlas. El Southampton se acomodó mejor con el transcurrir de los minutos

38' Olivier Girpud estuvo cerca de anotar el primero para Chelsea. El francés remató de media tijera y el remate salió cerca del poste

37' La Final de la FA Cup se jugará el 18 de mayo en este mismo estadio, el Wembley

31' La pelota se paseó por el área de Southampton pero nadie alcanzó a tocarla, salvo Azpilicueta que apenas la peino

23' Southampton ya no espera en su campo, el equipo de Hughes empieza a presionar arriba al Chelsea que bajó sus revoluciones

16' El ganador de esta llave se enfrentará en la final al Manchester United que ayer eliminó al Tottenham

13' Tiro libre peligroso para el Chelsea. El disparo de William salió centímetros por encima del travesaño

10' Otra vez lo tuvo el Chelsea en los pies de Eden Hazard. El gol del equipo de Antonio Conte llegará en cualquier momento, solo es cuestión de tiempo

6' Lo tuvo Chelsea de contra. Romeu perdió la pelota en ataque y Chelsea armó un buen contragolpe, aunque el remate del brasileño Willian salió se fue cerca del poste derecho

4' ¡CERCAAA! Hazard saca un disparo peligroso pero su remate sale apenas desviado

1' Ya se juega el partido entre Chelsea FC y Southampton en el mítico de Wembley

Alineaciones confirmadas:

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Emerson; Willian, Giroud, Hazard

Southampton: McCarthy; Cedric, Hoedt, Yoshida, Bednarek, Bertrand, Romeu, Hojbjerg, Lemina, Austin, Long

PREVIA:

Desde el mítico Wembley, se vivirá un partido que sacará las chispas justas de prácticamente un clásico. Ya que no tienen chances por la Premier League, donde el Manchester City ya tiene el campeonato ganado. Viéndose esta FA CUP como un motivo para pelearla al todo por el todo. ‘Los Blues’ van con la armada completa, ‘Los Santos’ con sus intérpretes intentarán dar un golpe en la mesa y continuar con su historia.

El DT Antonio Conte tiene claro que se jugará el único frente que todavía le queda pendiente. Con la ausencia de Marcos Alonso por la banda izquierda, atizó lo siguiente:

"Tenemos que estar motivados e intentar acabar la temporada lo mejor posible. Ahora estamos ante una buena posibilidad de jugar en Wembley, derrotar al Southampton y estar en una final por segundo año consecutivo", aseguró Conte.

Desde la vereda ‘santa’ existe una ilusión distinta, porque conocen su papel. Entendiendo que la importancia de este torneo, los puede hacer inmortales en el recuerdo del hincha, ante Chelsea muchos se juega su renovación de la temporada.

"No todas las temporadas tienes la oportunidad de ganar un título importante. En mi opinión, la FA Cup es la mejor competición del mundo. Mucha gente dice que se ha visto ensombrecida por la Champions League y la Premier, pero no pienso así. Estamos ante una gran oportunidad y no vamos a desaprovecharla", dijo Mark Hughes, técnico del Southampton.

EL DATO:

Este partido tiene como hora de inicio 09:00 AM - HORA PERUANA, vía ESPN.

POSIBLES ALINEACIONES - CHELSEA FC VS. SOUTHAMPTON:

XI CHELSEA: Courtois; Christensen, Azpilicueta, Cahill; Emerson, Moses; Kante, Hazard, Willian; Giroud, Morata.

DT - Antonio Conte.

XI SOUTHAMPTON: McCarthy; Bertrand, Yoshida, Hoedt, Bednarek, Soares; Hojbjerg, Romeu, Tadic, Davis; Long.

DT - Mark Hughes.

Este Domingo a las 11:00hs de Argentina, Southampton estara enfrentando al Chelsea por la Semifinal de la #FACup Transmite ESPN 2 y se juega en la catedral... en Wembley #Saintsfc #FACupSemiFinals pic.twitter.com/6JHpS7yisM — Southampton Arg. (@SaintsArg) 20 de abril de 2018