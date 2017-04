Antoine Griezmann: "¿Jugar en el Real Madrid? No descarto nada, pero..."

La figura del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, no le cerró la puerta a un eventual traspaso al eterno rival Real Madrid.

Antoine Griezmann celebra su gol al Real Madrid. Creditos : EFE

Antoine Griezmann es uno de los futbolistas de moda en Europa y su futuro es siempre una ola de rumores. Si hace unos días se quejó públicamente por las informaciones que lo colocan fuera del Atlético de Madrid, hoy el francés le hizo un guiño al Real Madrid, uno de los cinco clubes que lo sondean de acuerdo a las palabras de su representante.

En la mañana del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, Europa despertó con la portada del diario francés L'Equipe que aseguraba que el conjunto de Concha Espina tiene "un plan secreto" para fichar a Antoine Griezmann.

Tras anotar el agónico gol del empate de su equipo en el Santiago Bernabéu, Antoine Griezmann fue consultado por dicha portada y, tal cual en el campo, esquivó como pocos la noticia que remece Francia. "No he visto nada. Cuando me he levantado he jugado a la play y he bajado a comer. No leí ni periódico ni nada", aseguró.

Preguntado directamente si ficharía algún día por el Real Madrid, el "7" del Atlético de Madrid no le cerró la puerta al eterno rival. "No descarto nada, pero estoy feliz en el Atlético y ojalá pueda seguir", indicó.

Acto seguido, Antoine Griezmann matizó sus palabras para evitar agrandar la polémica. "No puedo decir sí o no porque estaría en la mierda. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol, pero un salto del Atlético al Real no sé si es realizable. Muy pocos jugadores lo han hecho, por lo que creo que está muerto", sentenció.

EL DATO:

Antoine Griezmann lleva 15 goles con el Atlético de Madrid en la Liga Santander. Está lejos de los máximos goleadores Lionel Messi (27) y Luis Suárez (24).