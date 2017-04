Real Madrid tiene un "plan secreto" para fichar a Antoine Griezmann, según L'Equipe

La operación se podría concretar a mediados del 2018. Real Madrid deberá pagar los 100 millones de euros de la cláusula de Antoine Griezmann. ¿El Atlético Madrid lo soltará?

Antoine Griezmann es pretendido por varios clubes de Europa. Fuente : AP

En las horas previas al derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid, el diario francés L'Equipe aseguró que el conjunto merengue podría fichar a la estrella del Atlético Madrid, Antoine Griezmann y ya tiene elaborado un "plan secreto".

El mencionado medio sostiene que el traspaso se concretaría en el verano europeo del 2018. El Real está dispuesto a pagar la cláusula de salida del artillero francés.



Esta versión es respaldada por la declaración de Eric Olhats, asesor del futbolista, quien confirmó el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el cuadro blanco. "Chelsea, Manchester City, Barcelona o el Real Madrid han llamado a la puerta para saber cómo está la situación. Todo el mundo viene para saber si es factible o no. El precio de la cláusula (100 millones) restringe mucho la terna de candidatos, porque (el Atlético) no hará ninguna concesión", comentó

Eso sí, el mismo Olhats asegura que existe un acuerdo entre 'madridistas' y 'colchoneros' de no arrebatarse jugadores. "Parece imposible. Hay un pacto de no agresión. Hay un pacto entre los dos clubes que hace que no se toque a jugadores de uno y otro", esclareció.

El contrato de Griezmann con el 'Atleti' vence en junio 2021.



EL DATO

Griezmann cumple su tercera temporada con el Atlético Madrid.