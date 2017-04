Roberto Merino: ¿Qué fue de la vida del exjugador de Juan Aurich y la Selección Peruana?

Roberto Merino fue un futbolista que ilusionó al hincha peruano con sus espectaculares jugadas y su parecido con Diego Armando Maradona. ¿Dejó el fútbol? Te lo contamos.

Si existe un futbolista que ha generado más expectativa que nadie en el hincha peruano, ese es Roberto Merino. El futbolista chiclayano surgido en las divisiones menores del Barcelona impresionó con sus espectaculares jugadas con el Atromitos de Grecia allá por 2008.

Luego de ver sus videos de YouTube, los hinchas exigieron a 'Chemo' del Solar la convocatoria de Roberto Merino a la Selección Peruana. El DT les hizo caso y le dio la oportunidad al chiclayano en 2009 ante Ecuador, en un partido válido por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Apenas brilló.

Luego de un paso por la Serie B de Italia y Kuwait, Unión Comercio fichó a Roberto Merino. El volante volvió a impresionar a los hinchas peruanos y, esta vez, fue a Sergio Markarián a quien exigieron su convocatoria a la Selección Peruana.

No obstante, 'Meridona' apenas tuvo oportunidades y las veces que jugó fue apenas un par de chispazos. A nivel de clubes, brilló y fue campeón con Juan Aurich en 2011. Llegó al Tolima de Colombia, pero no destacó. Volvió a Juan Aurich, luego fue a UTC, llegó a Tailandia, vivió otra etapa en Unión Comercio y su segundo paso por el fútbol italiano no fue tan buen como el primero.

Actualmente Roberto Merino vive en Mallorca y se encuentra actualmente en su club. Fue sondeado por Alianza Lima y San Martín, pero no prosperaron las negociaciones. 'Meridona', con 34 años, reconoció que le gustaría jugar en el equipo de La Victoria, el club que es hincha su familia. ¿Lo logrará? La pelota está en su cancha.

EL DATO:

Roberto Merino llegó a jugar con la Sub-18 de España con Víctor Valdés en el 2000.