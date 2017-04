La continuidad de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana no está garantizada y otros países lo tienen en sus planes para Catar 2022.

Ricardo Gareca en la mira de Colombia, Ecuador y Paraguay para Catar 2022

Renovar a Ricardo Gareca no será una tarea fácil. No por la negativa del técnico a negociar hoy su continuidad con la FPF. El argentino ha dejado en claro que seguir es un tema que no le preocupa por ahora, pues su objetivo está puesto en el partido con Bolivia.

Hay factores externos que, sin duda alguna, van a condicionar la renovación. Cuando se dé el lógico tira y afloja, habrán más protagonistas, además del “Tigre” y Edwin Oviedo.

Como informa hoy LÍBERO, el trabajo del seleccionador es seguido y valorado por Colombia, Ecuador y Paraguay, países que lo quieren en sus planes para Catar 2022.

Y Colombia será un competidor serio. Además de tener más dinero para ofrecer y mayor universo de jugadores, Gareca fue ídolo y jugó en ese país, concretamente en América de Cali.

Los “cafeteros” son una opción tentadora, y si en la Videna no se ponen las pilas, verán partir a un técnico que pudo cambiar la historia del fútbol peruano.