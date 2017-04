Real Madrid: el cuadro 'Gunner' se mete en la puja por el francés Karim Benzema

Olivier Giroud no está llenando las expectativas de Arsene Wenger, técnico 'Gunner', quien ha pedido el fichaje de Karim Benzema.

El Arsenal está teniendo una temporada para el olvido. Fue eliminado en octavos de final de la Champions League y en la liga dan pena. Actualmente se encuentran en el séptimo lugar de la Premier League, no agarrando cupo alguno a un torneo internacional. El principal culpable de esta nefasta campaña es Olivier Giroud.

El chileno Alexis Sánchez, con 18 dianas, es el artillero del conjunto 'Gunner'. Sin embargo, el 'Niño Maravilla' no está teniendo el apoyo de Olivier Giroud. El francés apenas suma nueve goles en la Premier League. Ante ello, el DT Arsene Wenger pidió el fichaje de Karim Benzema, quien ya no tiene un lugar fijo en el esquema de Zinedine Zidane.

El delantero francés registra 17 goles en la presente temporada y es del gusto de Arsene Wenger, según informa The Sun de Inglaterra. El cuadro 'Gunner' presentará una oferta forma por Benzema en los próximos días. El monto a desembolsar es de 45 millones de 'palos verdes'. Sin embargo, no sería el único club que pretende hacerse con sus servicios.

Pues, el Inter de Milán va a la carga por el galo para que acompañe en el ataque a Mauro Icardi. Otro que también que se metió en la puja es el AC Milan. No obstante, en tienda merengue no quieren soltarlo por menos de US$ 55 millones. Por lo que el Arsenal tendrá que mejorar la oferta por ficharlo.

EL DATO:

Benzema lleva nueve goles anotados en la liga española 2016-17.