Ni te imaginarás la cifra astronómica por la cual 'tasaron' a Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, que fue voceado en el Manchester United y Chelsea, quiere dar el gran salto a un bravo de Europa. Sin embargo, tendrá que mover cielo y tierra para poder salida.

Todo en esta vida tiene un precio, y Romelu Lukaku no es la excepción. El Everton no está dispuesto a dejar partir a su principal estrella, máximo artillero de la Premier League con 24 goles, quien ha sido puesto en vitrina en el Manchester United y Chelsea. Si bien el '9' no ve la hora de abandonar el Goodison Park, el cuadro inglés no se la pondrá nada fácil.

En más de una ocasión Lukaku ha dejado entrever que sueña con jugar la Champions League. Y reconoce que, mientras siga en el Everton dicho sueño no se podrá realizar. Sin embargo, los 'Toffees' intentarán convencer al delantero belga ante la arremetida de los 'Diablos Rojos' y 'Blues', que no tienen algún problema en sacar la billetera para ficharlo.

No obstante, el monto a pagar no será nada bajo. Pues, según el portal "Liverpool Echo", el Everton no piensa negociar o escuchar ofertas con ningún club, a menos que este ofrezca una cifra mayor de los 115 millones de dólares. Algo descabellado, pese a que es el goleador de la liga, pero no para los magnates del Manchester United y Chelsea.

El Everton marcha en el séptimo lugar de la Premier League (57 puntos), a tres unidades del Manchester United, que estaría clasificando a la Europa League. De lograr la clasificación a un torneo internacional, Romelu Lukaku podría dar su brazo a torcer y quedarse una temporada más en el cuadro de los 'Pitufos'.