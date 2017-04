Barcelona: Lionel Messi exige a Antoine Griezmann como nuevo fichaje culé, según prensa española

Lionel Messi quiere jugar en la volante la próxima temporada por ello ha solicitado a la directiva 'azulgrana' la contratación del 'Principito' para que lo reemplace en el ataque.

Fuente : Difusión

Los años no pasan en vano y eso lo tiene claro Lionel Messi, el astro argentino sabe que no siempre tendrá las condiciones para ser delantero en el Barcelona. Según medios españoles, la 'Pulga' ya no está del todo cómodo en el campo y desea jugar en una nueva posición, por ello ha realizado un pedido especial a la directiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: Andrés Iniesta no da pistas sobre su futuro a un día de posible eliminación en Champions League

A sus 29 años, 'Lio' ha regalado magia y goles en todos los campos donde le tocó jugar, no obstante al final de la temporada pedirá a un sustituto en la delantera ya que el '10' azulgrana desea jugar la próxima temporada en la volante y ya no en el ataque, específicamente de mediapunta y ya no de delantero neto.

Messi ha exigido a la directiva 'cule' la contratación de Antoinne Griezmann. El 'Principito' es el elegido por el volante argentino para que pilotee el ataque del Barcelona. Sin embargo, los directivos no la tendrán fácil puesto que el francés ha manifestado su intención de quedarse en Atlético Madrid.

NO TE LO PIERDAS: Lionel Messi: se cumplen 10 años de su gol maradoniano al Getafe [VIDEO]

De momento se sabe que Paulo Dybala también se encuentra en la órbita para acompañar a Neymar y Luis Suárez en el ataque, pero en la actualidad, Antoine Griezmann tiene la prioridad para llegar al Camp Nou.