Andrés Iniesta y su respuesta sobre si Dani Alves debe volver al Barcelona: "No cambiaría a ningún compañero por él"

El referente del Barcelona alabó al lateral de la Juventus pero afirmó que por ahora no piensa en su posible retorno.

En la previa a otro duelo trascendental, Andrés Iniesta le ha dado el respaldo a toda la plantilla 'culé'. El 'cerebro' y uno de los principales referentes del Barcelona fue consultado por la posibilidad de 'repatriar' a Dani Alves, actual jugador de la Juventus, para la próxima temporada. El volante fue tajante: "No cambio a nadie".

"No es que no lo quiera o que no lo vea la temporada que viene, pero esa situacion cambio. No cambiaría a ningún compañero por él", indicó Iniesta al ser preguntado por el lateral derecho brasileño en la conferencia de prensa previa al choque de mañana ante los turineses.

Seguidamente, resaltó el paso de Alves por Barcelona. "Ha sido uno de los mejores fichajes de extranjeros que ha realizado este club, por su rendimiento y por todo lo que ha dado.Y eso no cambiará. Tomó un camino distinto, le va bien en Italia y nosotros con la plantilla que tenemos vamos al 200% con todos", comentó.

Desde la salida de Alves, el 'Barza' ha tenido muchos problemas con la banda derecha, ya sea porque no es la posición natural de Sergi Roberto y por la lesión de Aleix Vidal.

Alves ganó 28 títulos con el Barcelona. 3 de ellos fueron por Champions.