Barcelona: Luis Enrique y su mea culpa tras quedar eliminado de la Champions League

Luis Enrique considera que lo más justo hubiera sido el triunfo del Barcelona ante la Juventus. "claramente hemos hecho 14 disparos a portería y ninguno dentro de los tres palos", sostuvo.

Fuente : AP

Pese a la contudencia en Italia de la Juventus y la poca efectividad en el Camp Nou, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique cree que el cuadro 'culé' debió ganar el partido por la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas vs, Morelia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE UNIVISIÓN: partido por final de Copa MX

Luis Enrique tras quedar eliminado de la Liga de Campeones, sostuvo para el medio Bein sobre el partido de hoy que hubo. "Dos equipos jugando al ataque, sobre todo uno por la necesidad pero ellos no sólo se han encerrado. Ha habido ocasiones más que de sobre, pero no ha podido ser. Me quedo con la actitud de mis jugadores y con la afición. Lo más justo habría sido ganar", argumentó el técnico del Barcelona.

El entrenador español sostuvo que el Barcelona hizo todo lo que estuvo a su alcance para revertir el resultado. "Cuando intentas que se convierta en un partido loco, presionando uno por uno cuesta luego tener esa lucidez. Aun así, claramente hemos hecho 14 disparos a portería y ninguno dentro de los tres palos. Lo hemos intentado, ha estado bien en actitud. Hoy no ha querido entrar", explicó.

Respecto a la campaña que hizo en Barcelona en la Champions League, agregó. "No podría definir la temporada en Champions con una palabra. Una primera parte muy pobre en Turín nos hace estar fuera. Me acordaré mucho tiempo de la primera parte de Turín", sostuvo.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona vs Juventus : Los divertidos memes de la eliminación del cuadro azulgrana [FOTOS]

Finalmente, Luis Enrique habló de lo que le espera al cuadro 'azulgrana'. "Tenemos la opción de meternos en la Liga, duelo directo contra el primero (Real Madrid). De todos modos, me encanta estar en un club tan ambicioso como este. Siempre nos ponemos la etiqueta de favoritos a pecho descubierto. Es una noche para estar orgullosos".

EL DATO

Luis Enrique anunció su salida del Barcelona al final de la temporada. Su futuro aún es incierto.