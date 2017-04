Sao Paulo, con Christian Cueva en una jornada no tan feliz, venció 2-1 a Cruzeiro pero igual quedó fuera de la Copa Brasil.

Sao Paulo: con Christian Cueva quedó fuera de la Copa Brasil

Tanto él como el “Tricolor” continúan de capa caída. Sao Paulo, con Christian Cueva en el campo, venció de visitante 2-1 al Cruzeiro pero no le alcanzó para remontar la serie y quedó eliminado de la Copa Brasil.

“Aladino” volvió a ser titular en el esquema de Rogerio Ceni; no obstante, contrario a lo que se esperaba no trascendió y fue cambiado a los 65’. El “10” aún no recupera su mejor forma tras la lesión muscular que sufrió en el último partidosde Eliminatorias.

Cueva no estuvo fino en jugadas puntuales e incluso desperdició una clara ocasión de gol. A los 10’, el peruano llegó frente al golero Rafael pero -apresurado por la marca- definió desviado. Igual, 5 minutos después, Lucas Pratto abrió el marcador para su equipo.

Thiago Neves igualó a los 60’, aunque Gilberto volvió a poner adelante a Sao Paulo, a los 79’. El resultado no se movió más, y como en la ida el “Celeste” ganó 2-0, Cueva y compañía se despidieron de este certamen.

EL DATO

Christian Cueva ha jugado dos partidos luego de su lesión en la pierna izquierda.