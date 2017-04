Manchester United venció al Burnley 2-0 y sueña con meterse a la Champions [VIDEO]

Con gran actuación de Wayne Rooney, Manchester venció de visita y se puso cerca de la clasificación a la Champions. El 'Bad boy' hizo olvidar a Zlatan.

Fuente : difusión

Están 'Diablos'. Con la vuelta de Wayne Rooney al once titular, Manchester United venció de visita 2-0 al Burnley por la fecha 34 de la Premier League y sigue trepando posiciones en búsqueda de un cupo a la próxima edición de la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Manchester United: El tierno mensaje de Adriano a Zlatan Ibrahimovic en Facebook [VIDEO]

Los 'Reds Devils' venía de golear la fecha pasada al Chelsea y ahora superó sin problemas a un débil Burnley, ratificando su gran momento en la parte final de la temporada. Los goles fueron obra de Anthony Martial a los 21', tras pase de Ander Herrera. A los 39' Wayne Rooney pondría el 2-0 definitivo.

Precisamente la terrible lesión de Zlatan Ibrahimovic a mitad de semana, hizo posible la vuelta del 'Bad boy' al equipo titular. 'Ibra' era el que tenía la confianza de José Mourinho para pilotear el ataque 'diablo', ahora el encargado de batir las redes contrarias es Rooney.

Los de Old Trafford suman 63 puntos y se colocan apenas a un punto de Manchester City, cuarto en la Premier y eventual clasificado a la fase previa de la Champions. No obstante, el cupo directo no está lejos ya que el Liverpool, tercero con 66, quedó cerca.

NO TE LO PIERDAS: Manchester United: club anuncia las bajas de Zlatan Ibrahimovic y Marcos Rojo

De esta manera, los dirigidos por Mourinho cierran una semana redonda a falta de 4 fechas para culminar la Premier y con dos cotejos menos. Este jueves tendrá un duelo clave ante el City, de ganar el duelo, la clasificación a la Champions sería una realidad.