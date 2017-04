Sebastián Beccacece, exasistente de Jorge Sampaoli, reveló propuesta concreta para sumarse a la Selección Argentina

El actual DT de Defensa y Justicia develó que Jorge Sampaoli lo llamó para que sea nuevamente su asistente, ahora en la Selección Argentina. ¿No era que el 'Hombrecito' no negociaba con la AFA?

Sebastián Beccacece y Jorge Sampaoli durante su etapa en la selección chilena. Creditos : EFE

Pese a negar una y otra vez negociaciones con la AFA, el exasistente de Jorge Sampaoli le ha sacado los colores al futuro entrenador de la Selección Argentina. Sebastián Beccacece reveló una oferta de su amigo y excompañero de cuerpo técnico para sumarse al proyecto que tiene como primer objetivo el clasificar a la 'Albiceleste' al Mundial Rusia 2018.

"No me corresponde opinar sobre los jugadores argentinos porque tengo una propuesta concreta de Sampaoli. Hace dos días recibí su llamado", aseguró el actual DT de Defensa y Justicia al programa radial 'Jogo Bonito'.

Sebastián Beccacece no negó que le atrae la idea de volver a trabajar con Jorge Sampaoli, pero no se apresura en tomar una decisión. "Me preguntó cómo era mi situación, por mi contrato. Hace mucho no hablaba con él. Le pedí un tiempo para pensar la propuesta que me hizo", sostuvo.

Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece trabajaron juntos en Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal de Perú, Emelec de Ecuador, O'Higgins y la Universidad de Chile. Luego asumieron a la selección chilena, clasificaron al Mundial Rusia 2018 y lograron la Copa América 2015. Después, el argentino de 36 años decidió ser entrenador principal y su mentor se fue al Sevilla de España.

EL DATO:

Sebastián Beccacece no tuvo suerte durante su paso en la Universidad de Chile.