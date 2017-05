Juventus: Las lágrimas de Buffon tras clasificar a una final de Champions League por tercera vez [VIDEO]

Gianluigi Buffon se emocionó al borde del llanto tras confirmar su paso a la final de la Champions League.

Lágrimas de campeón. El mítico portero Gianluigi Buffon jugará por tercera vez en su carrera una final de Champions League. Juventus derrotó 4-1 al Monaco en el marcador global y estará en Cardiff para levantar la Orejona tras más de 20 años de sequía.

El también capitán de la selección italiana estuvo más de 600 minutos con el arco invicto. Kylian Mbappé marcó para el cuadro francés. El popular Gigi no pudo ocultar su emoción tras tremenda oportunidad a sus 39 años, ya que perdió ante Barcelona en el 2015.

El mismo Buffon reveló su conmoción por estar en Cardiff y está a la espera del rival: Real Madrid o Atlético Madrid. "Hace dos años asumí que era mi última final, pero no fue verdad. hoy con 39 años tengo una nueva oportunidad, la vida es bella y hay que creer hasta el último día", sostuvo luego del encuentro.

Saremo ricordati per le nostre azioni. Per la nostra capacità di trasformare l'impossibile in realtà. #JuveASM #Ucl #ItsTime pic.twitter.com/bwNpCRc1q7