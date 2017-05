AC Milan presentó su nueva camiseta pero Gianluca Lapadula pasó el roche de su vida

AC Milan hizo oficial la indumentaria que utilizará la próxima temporada, Gianluca Lapadula sale en la foto principal pero no se salvó de las diversas críticas.

La temporada en la Serie A está por terminar, distintos clubes ya tienen el nuevo diseño de lo que será su camiseta para la siguiente campaña. Uno de ellos es al AC Milan que presentó oficialmente a su uniforme para la temporada 2017/2018 con un cambio original y tradicional.

Sin embargo, cuando el equipo rossonero dio a conocer la remera oficial para la próxima temporada con la imagen de Gianlua Lapadula, los hinchas del Milan inmediatamente se pronunciaron al respecto para hacer su pesar sobre el ítalo-peruano pues un jugador de peso tendría que estar en portada.

"Deben conseguir otro jugador como modelo", "Mantendría a Lapadula solo porque le da muy bien la nueva camiseta. Debe seguir en el banco", fueron algunas de las críticas a Lapadula. Estos cuestionamientos llegan en torno a su suplencia en el equipo dirigido por Vincenzo Montella.

Los hinchas del club italiano saben que necesitan un equipo muy competitivo para volver a la élite del fútbol mundial por lo que reclaman hacer buenas contrataciones de cara a la próxima temporada, caso contrario pasarán un año más sin título.

