Selección Peruana: ¿Alexander Callens debería volver a Europa para tener nueva oportunidad?

Alexander Callens, defensa la rompe como titular en la MLS con el New York City, pero Ricardo Gareca no lo toma en cuenta en la Selección Peruana.

Cuando la Selección Peruana se alista a jugar un partido amistoso o de eliminatorias, el nombre de Alexander Callens siempre se maneja en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la prensa deportiva. Sin embargo, Ricardo Gareca, es el que determina la lista final. El defensa central viene ganando experiencia en la MLS con el New York City y más que lo económico primó el tema de continuidad.

Callens, no ha formado parte del proceso del entrenador Ricardo Gareca en la Selección Peruana. La última vez que lo consideró el “Tigre” fue en el empate (1-1) contra Uruguay, en Montevideo, el 30 de marzo 2016, empero, Callens, se mantuvo en banca de suplentes. Luego, fue borrado junto a los denominados “Cuatro Fantásticos” liderado por Claudio Pizarro, Juan Vargas, Carlos Zambrano, Carlos Ascues, entre otros.

El motivo por el que Ricardo Gareca determinó su no llamado a la selección – ni en los amistosos- se debe porque no tenía ritmo de competencia con el Numancia de la Segunda División de España. Eso motivó al zaguero de 25 años, buscar otros horizontes hasta calar a la liga de Estados Unidos, donde viene siendo considerado por su entrenador.

Pese a ser pieza clave en el New York City, Gareca, no lo toma en cuenta porque estima tiene armado ya el grupo. Así se lesione el universo de defensores que maneja o juegue en una liga competitiva en Europa, no piensa llamar a Callens. Motivos tendrá el “Tigre”, quizá porque no le gusta su juego, le encontró más defectos que virtudes o no encaja en el sistema táctico, aunque según sus expresiones, igual lo viene sieguiendo.

“No me sorprende que no me llamen a la Selección Peruana. Está claro el estilo de juego que tiene (Ricardo) Gareca. La última vez que hablé con él fue cuando estaba en Numancia”, había dicho Callens cuando llegó a pasar sus vacaciones a Lima. Por ahora el defensa se sigue esmerando y espera un milagro para que el “Tigre” lo tome en cuenta algún día. Veremos qué pasa.

DATO:

Alexander Callens debutó con la Selección Peruana en un amistosos frente a México en la era de Sergio Markarián el 2013.