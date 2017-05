Fichajes Liverpool: Iker Casillas podría dejar el Porto para tapar por los 'Reds'

El exarquero del Real Madrid llegaría a jugar la Premier League con los 'Reds', que son dirigidos por Jürgen Klopp.

Fuente : EFE

La expedición de 'San Iker' por Europa continuará en Inglaterra. El exarquero del Real Madrid podrá seguir jugando al máximo nivel: el nuevo destino de Iker Casillas para la siguiente temporada sería el Liverpool de Jürgen Klopp. Sin deseo de continuar en el Porto, el español recalaría en la Premier League.

De acuerdo a lo informado por el diario AS, el seleccionado español no tiene interés de seguir jugando en Portugal por lo que, una vez concluya su vínculo con los 'Dragones' el próximo 30 de junio, no hará efectiva su opción de renovación por una temporada más. Así, quedará libre y dispuesto a escuchar a ofertas. Una de ellas proveniente de Anfield Road.

La misma fuente asegura que ya existe un preacuerdo con el golero. El motivo sería la chance de poder seguir jugando la Champions League. Los 'Reds' quedaron cuartos en la actual temporada de la Premier con lo que clasificaron a la fase previa de esta competición internacional.

Casillas ha jugado dos temporadas en el Porto. En ellas disputó 69 encuentros y recibió 54 goles, y no pudo levantar ningún trofeo.

EL DATO

Casillas dejó el Real Madrid a mitad del 2015 en medio de una decisión dirigencial que generó polémica.