¿Cuál es el presente de Beto da Silva en el Gremio de Brasil?

Beto da Silva, quien aterrizó con bombos y platillos a la ciudad de Porto Alegre, no viene siendo tomado en cuenta por Renato Gaúcho, entrenador del Gremio, pero ¿esto a qué se debe?. Marco Souza, periodista de Zero Hora de Brasil, nos detalla el panorama por el cual aún no ha podido debutar el ex jugador del PSV Eindhoven.

¿Es cierto que Renato Gaúcho no pidió el fichaje de Beto da Silva?

Eso es cierto. Renato no tenía conocimiento de ello. Fue una apuesta de la dirigencia del Gremio para tener entre sus filas a un viejo conocido de la casa.

Tras recuperarse de su lesión que lo alejó más de tres meses de las canchas, ¿Beto da Silva tendrá un lugar en el equipo?

Es difícil. El Gremio tiene jugadores con mucha experiencia. En la actualidad es el tercer delantero, pese a que Miller Bolaños está lesionado.

¿Por qué aún no ha podido debutar oficialmente en el primer equipo?

El técnico Renato Gaúcho está viendo a todos sus jugadores. Ayer, Beto da Silva jugó en el triunfo del Gremio B por 1-0 sobre Igrejinha, equipo de la Tercera División. El peruano entró en la segunda mitad.

¿Usted cree que Beto da Silva triunfe en Brasil?

Tiene mucho potencial, pero tendrá que esperar. Renato Gaúcho juega con tres arriba: Pedro Rocha, Luan y Ramiro. En el mediocampo, Lucas Barrios. Por lo que será el tercer delantero si alguno de arriba le toca salir.

Si bien hoy no será tomado en cuenta para el duelo entre Gremio ante Zamora por la Copa Libertadores, ¿hay posibilidades de que esté en el banquillo ante Sport Recife?

Sí, es casi seguro. Beto da Silva estará en la banca de suplentes- este domingo- en el choque ante Sport Recife por el Brasileirao.

Si no le va bien en Brasil, ¿en Gremio analizan la posibilidad venderlo o cederlo?

No, el Gremio tiene un proyecto con Beto da Silva. Al menos se quedará hasta fin de año. Lo demás dependerá de él.