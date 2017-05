Gerard Piqué sobre final de la Champions League "Estaré en un curso de comunicación en Harvard"

Gerard Piqué decidió no ver la Champions League y prepararse para el futuro llevando un curdo. El zaguero se inscribió en un curso de comunicación y business en Harvard.

Gerard Piqué mediante una rueda de prensa tras la inauguración de la 'Cruyff Court' de Sant Guim de Freixenet, se refirió a una particular pregunta que le realizaron sobre la final de la Champions League y lo que hará a la hora de la final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: Dani Alves se pronunció respecto a la salida de Luis Enrique del cuadro 'culé'

Un periodista quiso calentar el momento y de inmediato le dijo al zaguero del Barcelona. "¿Vas a ver la final de la Champions con la camiseta de la Juventus?", ante un silencio en la sala por conocer su respuesta.

A lo cual el jugador respondió: "No voy a poder ver la final de la Champions. Estaré en un curso de comunicación y business en Harvard. De verdad, estoy en un curso y he calculado y no la voy a poder ver".

NO TE LO PIERDAS: Barcelona: Ernesto Valverde es anunciado como nuevo entrenador 'azulgrana'

Los periodistas de inmediato comenzaron a reírse y por ello quiso aclarar que desde hace un tiempo viene realizando estudios con el afán de colocar más adelante una plataforma periodística ya que está cansado de la información de los medios.

EL DATO

Gerard Piqué señaló que espera quedarse hasta el final de su carrera en el Barcelona.