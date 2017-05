Inter de Milán quiere armar un cuadro de ensueño con James Rodríguez y Ángel Di María como abanderados. Gastaría hasta US$ 170 millones en fichajes esta temporada.

Con James Rodríguez y Ángel Di María: así formaría el nuevo Inter de Milán

James Rodríguez y Ángel Di María representan el objetivo principal del renovado Inter de Milán, que también espera hacerse con los servicios de Luciano Spalleti, actual técnico de la Roma de la Serie A.

Los “neroazzurros” no consiguieron clasificar a ningún torneo europeo durante la gestión de Franck de Boer y Stefano Vecchi.

Por esta razón, el director deportivo, Piero Ausilio, y el representante del Suning Sports Group, Walter Sabatini, confirmaron que habrá una inversión de US$ 170 millones en fichajes para este “Super Inter” que dirigiría Spalleti.

Para el colombiano del Real Madrid se espera una oferta no menor a los US$ 50 millones, mientras que por el argentino del PSG: US$ 55 millones.

Asimismo, otros jugadores como Marquinhos, Pepe, Radja Nainggolan, Benjamin Mendy, entre muchos otros, se encuentran en la agenda del 18 veces campeón de la Serie A.

Teniendo a Mauro Icardi como principal referente y a las figuras que se quedarán en el equipo, el Inter de Milán quiere acabar con el dominio de la Juventus -hexacampeón en Italia- con este “equipazo” y, así, volver al alcanzar la gloria.

Ya han pasado siete años del último “scudetto” del Inter que logró Mourinho en la temporada 2009-10, el año del “Triplete”.

EL DATO

Se supo que el Inter está dispuesto a pagar 42 millones de euros por James Rodríguez.

Esta es la lista de jugadores que podrían llegar al Inter de Milan esta temporada. La idea es armar un equipazo para pelear todos los campeonatos.