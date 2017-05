Manchester City fichajes: Kylian Mbappé rechazó oferta de los 'Citizens', para... ¿ir al Real Madrid?

Kylian Mbappé le dijo que NO al Pep Guardiola y se especula que es porque prefiere irse al Real Madrid. Eso sí, el AS Mónaco no soltará por menos de 110 millones euros.

Kylian Mbappé tiene 18 años y ya es seleccionado en Francia. Fuente : Agencias

Kylian Mbappé es el futbolista más codiciado de Europa. Es que tiene apenas 18 años, lo comparan con Thierry Henry y su capacidad goleadora obsesiona a varios gigantes de Europa, como el Manchester City, club que le hizo llegar una oferta al francés, la misma que finalmente rechazó.

Según el diario español Marca, Mbappé le dijo NO al elenco del Pep Guardiola por una razón, el joven artillero tiene decidido irse al Real Madrid e incluso esto ya lo sabe el AS Mónaco. Lo que aún no sabe si será para la próxima temporada o recién en 2018.

El motivo para inclinarse por el Real es tener cerca a Zinedine Zidane, uno de los máximos referentes del balompié francés, quien además ya intentó que el cuadro blanco lo fiche, pero el delantero prefirió quedarse cerca de Francia.

Eso sí, el AS Mónaco exige alrededor de 110 millones de euros para soltar a su estrella.

EL DATO

Mbappé anotó 26 goles la última temporada.