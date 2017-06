Fichajes Barcelona: el plan estratégico para contratar a Marco Verratti

El volante italiano es el gran deseo del Barcelona para la próxima temporada, pero el PSG no está dispuesto a venderlo. ¡Te contamos el plan para asegurar su fichaje!

Más allá del interes por Héctor Bellerín u Ousmane Dembélé, Marco Verratti es el fichaje prioritario del Barcelona para la temporada 2017-18. El club catalán adoleció de un futbolista cerebral en el mediocampo el curso pasado y desde la dirección deportiva tienen claro que el italiano de 24 años es el ideal para llevar los hilos del equipo de Ernesto Valverde.

No obstante, el PSG es un club comprador y no vendedor. Marco Verratti es uno de los emblemas del proyecto del presidente Nasser Al-Khelaïfi, el mismo que ya aseguró que no piensa desprenderse del creativo italiano pese a que le ofrezcan 100 millones de euros.

Entonces, ¿cómo llegaría al Barcelona? El diario Sport explica las claves de la estrategia blaugrana.

PRIMER PASO. Que Marco Verratti convoque una reunión con la directiva del PSG para informarle su deseo de abandonar la institución para llegar al Barcelona. Así quedaría desvelados las intenciones del italiano para con su futuro.

SEGUNDO PASO. La oferta oficial del Barcelona. El presidente Josep Maria Bartomeu empezaría a hablar con su par del PSG en busca de llegar a un acuerdo por el pase del volante, una situación que podría alargarse varias semanas por el tira y afloja.

TERCER PASO. En caso las negociaciones no llegaran a buen puerto, el último recurso sería que Marco Verratti declarara abiertamente su deseo de fichar por el Barcelona y así obligar a ceder a la directiva del PSG. Una decisión drástica y que desde Cataluña esperan que no llegue a suceder.

Pese al fuerte interés del Barcelona, no hace falta obviar que el PSG tiene el objetivo de levantar su primera Champions League y para ello necesita a Marco Verratti en una plantilla que apunta a ser mejorarada por Nasser Al-Khelaïfi en busca de aquel sueño.

Marco Verratti llegó al PSG en 2012 procedente del Pescara.