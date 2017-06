Cristiano Ronaldo ha tomado la decisión de irse del Real Madrid, luego de haber ganado todo con el equipo español. Su último título, la 'Duodécima' Champions League.

Cristiano Ronaldo: "Me voy del Real Madrid, no hay marcha atrás" Fuente : AP

Cristiano ha confirmado que se va del Real Madrid. No volverá a España la siguiente temporada. Así lo informa 'Marca'. El jugador de 32 años informó a sus compañeros de la Selección de Portugal, que estará en la Copa Confederaciones Rusia 2017, que su decisión es firme y no será parte del equipo de Zidane, que apunta al tricampeonato de la Champions League.

Desde Rusia, el medio español, obtuvo la información de que Cristiano Ronaldo no piensa en retornar a España, luego de que en los últimos días la Hacienda Española se fuera en contra de él por un posible caso de fraude fiscal. Casi 15 millones de euros no declarados que no benefician al portugués que juega este domingo en la Copa Confederaciones.

Para el goleador del Real Madrid en la última Champions League, la administración de Florentino Pérez no lo ha tratado bien ni defendido como él se merece, cuando el martes de esta semana se publicó su estado de 'deudor' con el Estado español.

De esta manera, muchos ya comienzan a especular sobre su futuro en el fútbol a tan solo 362 días para la Copa del Mundo Rusia 2018. El campeón de la Eurocopa tendrá las cámaras sobre él el próximo domingo, cuando enfrente a México por la Copa Confederaciones en Kazan, Rusia.