Juan Román Riquelme y su lista negra de peleas con jugadores e ídolos de Boca Juniors

A propósito de las explosivas declaraciones de Carlos Tévez contra Riquelme, recordamos los otros adversarios del 'Topo Gigio' durante su estancia en Boca Juniors.

Carlos Tévez, Juan Román Riquelme y Martín Palermo, ídolos de Boca Juniors. Creditos : Internet

Para muchos, Juan Román Riquelme es el máximo ídolo en la historia de Boca Juniors. Y no hacen falta razones. Con él, el Xeneize ganó cinco torneos locales, tres Libertadores y una Intercontinental ante el Real Madrid de Raúl, Figo, Roberto Carlos, entre otros.

No obstante, el 'Topo Gigio' es un personaje denso, difícil de manejar y que ha tenido más de un roce con compañeros y personajes del Mundo Boca. El último en sumarse ha sido Carlos Tévez, quien desde China le lanzó durísimas críticas. "Me banqué un año y medio que Riquelme saliera a hablar mal de mí y de mis compañeros cuando perdíamos. Como jugador e ídolo lo respeto, pero fuera de la cancha deja mucho que desear", disparó.

¿Quiénes son los otros personajes del Mundo Boca con los que se distanció o peleó Juan Román Riquelme? Te lo contamos.

MARTÍN PALERMO

La dupla futbolística que se tumbó al Real Madrid, pero que nunca congenió fuera de las canchas. Los cortocircuitos fueron varios. El mayor cruce se dio luego de un error de Pablo Migliore en la Copa Libertadores 2018. El 'Topo' Gigio le reprochó su equivocación al arquero y el goleador lo defendió, además de pedirle más compromiso al "10". Pese a que negaron tener una mala relación, esta se evidenció cuando Palermo se volvió en el máximo anotador en la historia de Boca tras una asistencia de Riquelme, el mismo que le dio la espalda en el festejo especial.

GUILLERMO BARROS SCHELOTTO

El 'Mellizo' se distanció de Riquelme luego que éste supuestamente le pidiera al DT Carlos Bianchi que su amigo íntimo Marcelo Delgado sea titular en vez de él en la final de la Intercontinental en el Real Madrid. Pese a alguna sonrisa mutua e intercambio de palabras, al actual técnico del 'Xeneize' no le gustan las críticas de Román cuando el equipo pierde.

DIEGO ARMANDO MARADONA

Excompañeros, de ídolo a ídolo se profesaban admiración mutua hasta que Riquelme hizo público el quiebre de su relación con Maradona cuando éste asumió la dirección técnica de Argentina en 2008. "Renuncio a la selección porque no comparto los códigos de la persona que ahora es entrenador", afirmó. Es tal la condición de ídolo máximo de Román en Boca que hasta los propios hinchas ovacionaron más de lo normal al 'Topo Gigio' cuando el 'Pelusa' se encontraba viendo un partido en su palco de La Bombonera.

JULIO CÉSAR FALCIONI

El DT con el peor se llevó. Nunca congenió con el extécnico de Banfield, a quien nunca le perdonó que lo haya marginado de un partido ante All Boys por su condición física. "Yo no decido cuándo juego. Hace ocho meses Falcioni me hizo correr como un bol... y yo no dije nada", disparó meses después. Por su parte el entrenador nunca le perdonó una dura crítica luego de ser campeones nacionales: "Boca fue el mejor, pero tenemos que seguir mejorando porque un día la suerte se termina".

WALTER ERVITI

El volante llegó a pedido de Falcioni y tampoco congenió con Riquelme. Es más, este lo acusó de ser titular al haber sido traido por el DT. Erviti prefirió irse de Boca cuando se dio la oportunidad y deslizó con ironía una crítica a Román: "Yo soy consciente de que las medallas que tengo colgadas es por haber estado el 90% de los partidos. No sé si se entiende".

SANTIAGO SILVA

El delantero uruguayo también llegó a Boca a pedido de Falcioni y tampoco logró tener una buena relación con Riquelme. Luego de irse a Lanús, no pudo evitar lanzarle un dardo al "10". "Hay ciertos soretes que te cagan el equipo", afirmó.

AGUSTÍN ORIÓN

Fue nula la relación entre el arquero y el "10". La situación se agravó cuando Pablo Ledesma, amigo de Riquelme, acusó a Orión de "buchón" y los dos se fueron a las manos en el vestuario. "¡Se terminó la buena onda en este equipo!", sentenció Agustín a los gritos.

RODRIGO PALACIO

El delantero tuvo un encontronazo con Riquelme luego de un partido en la Copa Libertadores 2009. Cuando tuvo oportunidad de regresar al 'Xeneize', siempre desechó las ofertas por la presencia del "10".

JULIO CÉSAR CÁCERES

El defensa paraguayo, amigo de Palermo, jamás se llevó con Riquelme y hasta revolucionó el Mundo Boca cuando soltó una bomba días antes de un clásico ante River. "No corre ni da el ejemplo como lo hace Palermo, nuestro líder positivo", afirmó sobre Román.