Martín Liberman reveló que Cristiano Ronaldo está muy molesto con dirigencia del Real Madrid

El periodista argentino aseguró que habló con Cristiano Ronaldo y no descartó una eventual salida del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y Martín Liberman tras su entrevista en Valdebebas. Creditos : Martín Liberman

Salvo las declaraciones que atribuye 'Marca' a Cristiano Ronaldo ("Me voy del Real Madrid, lo tengo decidido"), poco se sabía del sentir del astro portugués ante el escándalo mediático que ha suscitado su supuesto fraude a la Hacienda española por 14,7 millones de euros.

Hasta que Martín Liberman quiso acabar con la incertidumbre y preocupación de muchos hinchas del Real Madrid por la posible salida del astro luso. El periodista argentino compartió en su cuenta de Instagram un texto en el que resume su conversación con el capitán de Portugal, actualmente en la concentración de su selección en Rusia a poco de empezar la Copa Confederaciones 2017.

"Todos me consultan por Cristiano y no quería decir nada hasta hablar con él. La verdad es que tenemos una muy fluida relación y nos escribimos con frecuencia. Él está en Rusia súper enfocado en la selección y la Copa Confederaciones pero debo reconocerles que lo escuché muy molesto y enfadado con el club. Cree que no lo defienden y hubiese esperado que algún dirigente de peso saliera a hacerlo. Considera muy injusto el trato que está recibiendo por parte de Hacienda y de mucha gente ya que recién comienza una investigación", indicó Martín Liberman.

El periodista de Fox Sports recalcó la evidente molestia de Cristiano Ronaldo con la directiva del Real Madrid y no le cierra la puerta a una posible salida, como especula la prensa internacional. "Insisto: me pareció que Cristiano esperaba o espera una aparición del presidente, vice o director deportivo públicamente respaldándolo y eso NO pasó. La relación quedo algo deteriorada. Veremos cómo sigue la historia pero lo noté triste, molesto y enojado aunque enfocadisimo en la copa con Portugal", culminó.

Cristiano Ronaldo le dio una nota exclusiva a Martín Liberman hace un par de semanas y allí empezó su relación de cordialidad. El periodista argentino es conocido en su país por sus duras críticas a Lionel Messi y ahora al nuevo seleccionador Jorge Sampaoli.

Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 y ha contribuido a la conquista de 3 Champions League.

