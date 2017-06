Juventus: Defensor del Real Madrid es la nueva obsesión de la "Vecchia Signora"

La partida de Dani Alves obliga a Juventus a iniciar la busqueda del reemplazante ideal para el defensor brasileño que tuvo declaraciones desafortunadas y el club italiano le habría puesto la cruz de cara a la próxima temporada.

Juventus sabe que no tiene que reforzarse mucho pues cuenta con una plantilla nutrida para afrontar los torneo de la temporada 2017/2018. Sin embargo, la inesperada e inminente salida de Dani Alves, a quien la directiva le habría bajado el dedo, obliga a buscar un reemplazante urgente.

Dani Alves cuenta con una tentadora oferta del Chelsea y Manchester City, por lo que Juventus, le ha puesto la mira a Danilo, quien no cuenta con muchas oportunidades con el Real Madrid. El lateral brasilero no estaría en los planes de Zidane, que no tendría problemas con su saluda del club.

Danilo , con solo 25 partido con la 'Casa Blanca' en la Liga Santander, quiere salir a como de lugar de España y estaría dispuesto a escuchar cualquier oferta para tener mayor continuidad y teniendo en cuenta que la Juverntus necesita un jugador d sus caracteristica.

Cabe señalar que Real Madrid también perderá a James Rodríguez y tendría que trabajar para rearmar su equipo.

EL DATO

Real Madrid está tras los pasos del francés del Mbappe.