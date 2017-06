Usain Bolt empezó su carrera como futbolista en este grande de Alemania

Usain Bolt tratará de superar los 10.03 que logró en el arranque de la temporada en Kingston y será su primera aparición en Europa, para ello entrena en Borussia y no descarta jugar al fútbol.



El corredor jamaicano Usain Bolt, récord del mundo en 100 y 200 metros lisos, va a participar en unos entrenamientos del equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund y confía en aprovechar la oportunidad para hacerse un hueco en el equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fichajes 2017/2018: conoce las negociaciones, rumores y contrataciones del mercado de pases de Europa

"Está apalabrado, voy a entrenarme con ellos", declaró hoy Bolt, de 30 años, en una rueda de prensa en Ostrava, una jornada antes de su carrera en los 100 metros de la "Ostrava Golden Spike", un certamen checo en el que ha participado en ocho ocasiones. "Veremos cómo sale (el entrenamiento). Si se me da bien, entonces les diré que adelante y que intento jugar con ellos. Si no sale, entonces me callaré".

El velocista, ganador de ocho medallas de oro en tres Juegos Olímpicos (Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), no precisó cuándo empezarían los entrenamientos con el equipo alemán.

NO TE LO PIERDAS: Manchester United e Inter de Milan 'enfrentados' por el pase de Ivan Perisic

Sobre la posibilidad de revocar su decisión de acabar este año con el atletismo, Bolt no admitió lugar a dudas. "No. Para mí ha sido una trayectoria excelente. He vivido éxitos y decepciones, y me ha pasado de todo. Ahora esto acaba y estoy resignado. Tengo ganas de poder ver las carreras desde la tribuna, ver a la nueva generación de velocistas que esta llegando", señaló el astro caribeño.

EL DATO

Bolt planea retirarse después de los Mundiales de Londres del 5 al 13 de agosto, por lo que posiblemente los entrenamientos comiencen después de esa competición.