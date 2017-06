España vs. Italia: Gianluigi Donnarumma es criticado tras la semifinal de la Eurocopa Sub-21

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, de 18 años, recibió todo tipo de dardos envenenados tras encajar su primer hat-trick.

La selección española- al mando de Albert Celades- dio ayer una cátedra de fútbol al aplastar por 3-1 a la selección italiana por las semifinales de la Eurocopa Sub-21. El gran héroe de la jornada fue Saúl Ñíguez, del Atlético de Madrid. Mientras que, el villano de la película fue Gianluigi Donnarumma.

Como se sabe, Gianluigi Donnarumma tuvo que recoger el balón al fondo de las redes hasta en tres oportunidades. Más allá de ser eliminados de la Eurocopa Sub-21, el portero de la "Azzurra" nunca había encajado un hat-trick del mismo futbolista (Saúl Ñíguez) en un encuentro, ya sea con al AC Milan o con la selección italiana.

Tras ello, las críticas no se hicieron esperar por parte de los cibernautas, quienes le 'dieron con palo' a Gianluigi Donnarumma en Twitter. Uno de los 'tuits' que se pueden leer: "Me han hackeado los guantes", "Donnazumba no ve los disparos de lejos, le recomiendo un oftalmólogo un cambio de portería", entre otros.

De otro lado, Gianluigi Donnarumma buscará lavarse la cara con el AC Milan y poder tener su revancha con la selección italiana. Cabe recordar que Gianluigi Buffon colgará los guantes tras el mundial de Rusia 2018, por lo que todo el peso recaerá en 'Donna'.

Gianluigi Donnarumma registra 72 partidos con el AC Milan.