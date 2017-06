Barcelona fichajes: Gerard Deulofeu no quiere jugar junto a Lionel Messi en el cuadro azulgrana

Gerard Deulofeu no quiere ir al Barcelona porque no tendría espacio en el once titular con la presencia de Lionel Messi. El último semestre destacó con la camiseta del AC Milan.

Gerard Deulofeu no quiere volver al Barcelona porque no tendría continuidad. Fuente : Agencias

Pese a que para muchos futbolistas sería un honor junto a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del planeta. No es el caso de Gerard Deulofeu, quien estuvo voceado como fichaje del Barcelona, sin embargo, este finalmente rechazaría la oferta porque no quiere coincidir con la 'Pulga'.

Deulofeu es un jugador formado en las divisiones menores Barcelona, quien antes de llegar a su actual el club, el AC Milan, también pasó sin éxito por el Sevilla y el Everton. Sin embargo, tras sus buenas actuaciones en el elenco 'rossonero', en Cataluña lo quieren de vuelta.

Pero según la revista Don Balón, Deulofeu, quien juega como extremo, cree que la presencia de Lionel Messi lo opacará y no tendrá espacio en el once. Además, tampoco puede sentar a Neymar ni Luis Suárez, fijos para cualquier entrenador.

Titular indiscutible en el AC Milan, el jugador catalán ha tenido chances en la Selección española y en caso retorne al elenco azulgrana para estar sentado en el banco, podría entorpecer su crecimiento. Actualmente tiene 23 años.

EL DATO

Deulofeu jugó 18 partidos en el AC Milan y marcó tres goles. Solo jugó cinco meses.