Claudio Pizarro y otro indicio que no seguirá en el Werder Bremen

El contrato del atacante peruano acaba este viernes 30 de junio y desde el Bremen ya hacen planes sin contar con él.

Claudio Pizarro durante un partido del Werder Bremen. Creditos : Sponsor.de

Claudio Pizarro tiene todas las papeletas para no continuar en el Werder Bremen. El DT Alexander Nouri no lo tiene en sus planes, la dirigencia prefiere no interferir y, para hacer hincapié, el club verdiblanco empezó la venta de las camisetas para la temporada 2017-18, pero la suya con el número 14 brilla por su ausencia en las tiendas del cuadro 'lagarto'.

El exdelantero de la Selección Peruana tampoco fue partícipe del inicio de los chequeos médicos a los cuales fueron sometidos el plantel del Werder Bremen antes del inicio de la pretemporada.

Pero, acaso ¿esto significa el adiós definitivo de Claudio Pizarro del Werder Bremen? La respuesta es no. Su salida no ha tenido la trascendencia que debería tener un histórico como él, máximo goleador histórico de los 'lagartos'. "Hay que pensar en el futuro. Estamos en buena relación, no hay conflicto con el", sostuvo el director deportivo Frank Baumann.

La apuesta de Claudio Pizarro, la misma que no está descartada en el Werder Bremen, es que el club verdiblanco no encuentre algún delantero accesible antes del cierre del libro de pases en Europa -fecha fijada en el 31 de agosto- para así poder negociar un nuevo vínculo con el club que le abrió las puertas en el 'Viejo Continente'.

EL DATO:

Claudio Pizarro es el máximo goleador del Werder Bremen en la Bundesliga con 143 tantos.