Claudio Pizarro: Director Deportivo sobre su renovación en Werder Bremen "Ya tenemos seis delanteros"

Claudio Pizarro confirmó que jugará una temporada más, pero hasta ahora su futuro no está nada clara y podría dejar Alemania tras declaraciones del director deportivo del Werder Bremen.

Claudio Pizarro anunció hace unas semanas que a sus 38 años seguirá jugando una temporada más aunque su futuro de algún equipo es todavía una verdadera incógnita, más con las declaraciones de director deportivo del Werder Bremen que lo aleja del club.

El veterano atacante es uno los goleadores extranjeros históricos de la Bundesliga y por ahora no tiene equipo, pero si propuestas de México aunque su intención de seguir en el Werder Bremen se vio opacada.

Frank Baumann, señaló que aún no han definido cuál será la situación del delantero e incluso el cupo de delanteros estaría copado. "Todavía no hemos decidido cómo se procederá con Claudio Pizarro para la próxima temporada. Por ahora, no tenemos interés en contratar a nadie en la zona del ataque ya que tenemos a seis delanteros con contrato vigente", dijo al portal Bild Sport.

Se supo que Cruz Azul, quien también buscó los servicios de Raúl Ruidiaz, quien tiene en planes de repatriar al goleador del torneo alemán y está opción no desagradaría al jugador llegar a la 'Máquina Cementera'.

EL DATO

Claudio Pizarro marcó 20 goles con camiseta de la selección peruana.