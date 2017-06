Claudio Pizarro revela que aceptaría ser suplente con tal de regresar a la selección peruana [VIDEO]

Delantero del Werder Bremen siente que todavía puede aportarle a la selección peruana pese a sus 38 años. '"Tengo la ilusión de volver", dijo el Bombardero desde Londres.

Cómo cambias los tiempos. Antes Claudio Pizarro era inamovible en el once de los últimos entrenadores de la selección peruana; sin embargo, ahora, Ricardo Gareca decidió hacer un cambios generacional donde no parecer ni en los suplentes el delantero del Werder Bremen. Ahora, el 'Bombardero' no le importaría estar en la banca alentando a la 'bicolor'.

Desde Londres- Inglaterrra, el programa Teledeportes le hizo una divertida nota donde habla que tiene la ilusión de regresar a la selección y campeonar con Alianza Lima. "Tengo la ilusión de volver a la selección peruana e ir al Mundial. No tendría problemas de ser suplente", declaró Claudio Pizarro.

"Sucedió en Real Madrid donde los jugadores de la banca son mejores de los que jugaban", agregó Claudio Pizarro asegurando que todavía le puede aportar mucho a la selección peruana donde tiene como deuda pendiente clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Respecto a su regreso a Alianza Lima, Pizarro reiteró su deseo de volver a La Victoria. "Es una opción, no cierro ninguna posibilidad. Otro de los temitas que están abiertos para mí es salir campeón en el fútbol peruano que no he podido", sostuvo.

Como se sabe, Claudio Pizarro no juega por Perú desde el 29 de marzo del 2016 tras perder de visita 1-0 ante Uruguay por la sexta fecha de las Eliminatorias a Rusia 2018.

EL DATO

Claudio Pizarro se encuentra en Londres pasando vacaciones mientras negocia su renovación con el Werder Bremen de Alemania.