Universitario: Juan Vargas explicó asi si hubo o no cláusula para jugar en altura

Juan Vargas dejó en claro que nunca pidió no jugar partidos en ciudades de altura ya que vino a defender la camiseta de Universitario.

Juan Vargas es uno de los jugadores que siempre fue frontal al momento de prestar una declaración y en esta ocasión lo demostró explicando lo que fue un rumor desde su llegada a Universitario en la cual existía una cláusula para no jugar en la altura.

El 'loco' fue claro y desmintió totalmente haber pedido escoger que partidos jugar ya que llegó con la ilusión de jugar todo lo que se presente por el compromiso que tiene con el equipo que es hincha de niño.

"Muchos años vengo escuchando esto, no me interesa lo que digan detrás del televisor, de una radio a estar tirando basura, me interesa lo que diga mi familia, ya tengo 33 años y no me voy a poner a la altura de gente pezuñenta. Jamás he dicho qué partidos jugar, ni cláusulas que no quiero jugar en altura, lo que sí he tenido una saladera por las lesiones", declaró en RPP.

Por último mantiene la ilusión que sus hijos lo vean jugar en un gran nivel a pesar de su edad. "Quiero que mis dos últimos hijos me vean jugando, para eso entreno y sé que voy a hacerlo para retirarme bien. Pongo como ejemplo a Galliquio con 38 años. He jugado con el chileno Pizarro de 37 años, Ambrosini es otro caso".

Juan Vargas sigue trabajando de manera diferenciando recuperándose se una lesión.