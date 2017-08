Pablo Bengoechea sobre choque ante San Martín: "tenemos mucha fe al equipo que va a jugar"

Entrenador de Alianza Lima aseguró que no tiene dudas respecto al equipo que presentará ante la San Martín pese a las cinco bajas que tendrá. "las dudas hay cuando están todos habilitados", dijo el uruguayo.

Alianza Lima tendrá hasta cinco bajas - sanciones y lesionados- de cara al duelo ante la San Martín este fin de semana. Sin embargo, el entrenador victoriano, Pablo Bengoechea no se hace drama y asegura que ya tiene el equipo que luchará por mantener la punta del Torneo Apertura.

Pablo Bengoechea primero se refirió a la campaña que tiene a Alianza Lima como líder del Torneo Apertura. "Creo que si nos comparamos con los rivales estamos bien en goles en contra y goles a favor, siempre queremos seguir mejorando. Es decir, que cada vez nos conviertan menos, que cada vez nuestro arquero tenga menos trabajo y que manejemos mejor la pelota, tengamos más chances de gol. Pero esto es importante y es lo que nos mantiene en esta posición", preciso el DT uruguayo.

Respecto a las bajas por sanciones y lesiones (José Cotrina, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Fuentes y Óscar Vílchez), Pablo Bengoechea manifestó. "No podemos cambiar eso, tenemos que adaptarnos a jugar sin esos futbolistas. . A mí me gusta hablar de las cosas que podemos solucionar, no tiene sentido hablar de las amarillas del fin de semana anterior, no lo podemos cambiar. Lo más importante son los futbolistas que tenemos para el sábado, todos están preparados para jugar, se sienten las ausencias pero vamos a pensar en los que están bien", explicó.

Luego agregó. "No tengo ninguna duda para el sábado, las dudas hay cuando están todos habilitados. Ahora para la mitad de la cancha no hay mucha duda, estamos muy justos pero tenemos un buen equipo que va a competir muy bien, sobre todo sabiendo la importancia del partido. Le tenemos mucha fe al equipo que va a jugar el fin de semana", sostuvo.

Respecto al volante Aldair Fuentes, Pablo Bengoechea confía en que puede sumar al plantel pese a no tener el alta médico. "Hoy entrenó pero todavía no se integra al plantel. Somos optimistas de que se pueda recuperar".

Alianza Lima suma 26 puntos y es el único líder del Torneo Apertura. Tres equipos suman 23 unidades; UTC, Universitario y Real Garcilaso.