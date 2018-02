Daniel Peredo: Mónica Delta lloró en vivo al revelar la triste noticia de fallecimiento del periodista [VIDEO]

El lamentable fallecimiento de Daniel Peredo agarró también fría a Mónica Delta quien dio la noticia en vivo.

Daniel Peredo sufrió un paro cardíaco a los 48 años de edad, esta lamentable noticia fue confirmada por diversos colegas la mañana del lunes a través de las redes sociales y en los diferentes programas daban a conocer los detalles.

La periodista de RPP, Mónica Delta se le quebró la voz al recordar muchas anécdotas con Daniel Peredo y tener que ser la encargada de leer la noticia que sin duda enluta a todo el fútbol peruano.

"No ha caído la noticia… No me imagino cómo estará la familia, no podemos explicarlo, son cosas que no se pueden explicar", dijo la reconocida comunicadora. "Lamentablemente esta circunstancia de la vida es eso, somos fruto de una circunstancia, pero jamás podíamos pensar que el arriba se equivoque y se lo lleve tan rápido (…) y nos preguntamos ¿por qué tan joven? ¿por qué con tanta vitalidad? Era tremendo tipo ¿por qué te lo llevaste?".

EL DATO

Daniel Peredo acostumbraba jugar fútbol todos los lunes y hoy no iba a ser la excepción, mientras hacía deporte de un momento a otro se descompensó.