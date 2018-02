Daniel Peredo: Mira los tuits más emotivos sobre el fallecimiento del periodista deportivo

Miles de personas e instituciones relacionadas al fútbol dieron a conocer su tristeza debido al fallecimiento de Daniel Peredo.

El sensible fallecimiento de Daniel Peredo sorprendió a miles de personas y, sobre todo, a quienes están relacionados con el fútbol. Periodistas, amigos, clubes y demás instituciones no dudaron en expresar las condolencias respectivas a sus familiares.

Daniel Peredo se hizo famoso gracias a sus relatos futbolísticos pero tomó más protagonismo cuando tomó las rindas de las transmisiones de la selección peruana.

Como se sabe, Daniel Peredo, recordado periodista deportivo peruano, falleció esta mañana a los 48 años en una clínica local, donde había llegado tras sufrir un paro cardíaco.

El gol no volverá a ser gol sin tu voz. Descansa en paz Daniel Peredo.

No solo lloró para gritar un gol. Buscó y encontró información que muchos periodistas deportivos luego utilizábamos. Contaba amenas anécdotas, historias caletas. Vargas y Fano lo hicieron llorar a él. Hoy, él nos puso a llorar a todos. Descansa en paz Daniel Peredo.

El Club @Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento del periodista deportivo @danielperedo17 . Fuerza a su familia. ¡Hasta siempre, Daniel! Gloria a ti en las alturas. 🕊⚽️🎙 pic.twitter.com/fN8Cxi94WA

No puedo describir la pena que siento, se fue un gran periodista pero mucho mejor persona! Me toco trabajar contigo compadre y me demostraste tu grandeza. Descansa en paz amigo. #DanielPeredo mis condolencias a la familia.