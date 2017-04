Alianza Lima: Dirigencia tomará esta medida tras derrota ante Universitario

La dirigencia de Alianza Lima no tomará medidas radicales a pesar de la derrota ante Universitario y espera ganar el fin de semana para acabar con ese mal momento.

Alianza Lima vive un momento complicado tras caer goleado en el clásico ante Universitario. La dirigencia ante ese resultado acordó que no tomará ninguna medida radical en contra del equipo.

Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club consideró que están conformes con los jugadores que llegaron a principio de año. "No vamos a tomar medidas radicales por perder un partido, no nos vamos desesperar ni patearemos el tablero por un resultado que no estaba en los planes. Estamos muy satisfechos con los jugadores que llegaron a comienzo de año y, si bien aún no lo han dado todo, estoy seguro que con el correr de los partidos van a mejorar", declaró en Ovación.

Asimismo contó que no se habló por ahora de reforzar el equipo en julio. "Por ahora no se habló de ese tema, tal vez, cuando se reabra el libro de pases (julio), veremos si es necesario contratar algún jugador. Si no nos sentimos los mejores en los triunfos, tampoco nos sentimos los peores en la derrotas".

Por último aclaró que esta situación tiene solución e irán por ese camino. "Hay que asumir la responsabilidad, es la realidad y trataremos de buscar soluciones. No veo que esta situación no tenga solución, es superable".

EL DATO

Alianza Lima jugará la próxima fecha en el Estadio Nacional ante Municipal.