El golazo que marcó Alejandro Hohberg en Cajamarca le ha devuelto la confianza. “Al Apertura llegaremos bien, no hay excusas para ello”, afirmó el volante.

Alianza Lima: Alejandro Hohberg aseguró que ya piensa en el Torneo Apertura

El asedio de la prensa cuando Alianza Lima arribó de Cajamarca se centró en Alejandro Hohberg, y era previsible ya que con su gol, el primero en 14 fechas, bajó el telón del Torneo de Verano de forma positiva: un empate en calidad de visita ante el finalista UTC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juan Diego Gonzales-Vigil de estar en Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario a jugar este deporte

Su tanto fue un golazo. Empalmó el balón con su botín derecho desde tres cuartos de campo y en diagonal hacia el arco de José Carvallo, quien voló e hizo aún más espectacular la foto. A esa pelota, que fue al ángulo, no llegaba nadie.

“No iba a rematar pero miré que tenía espacio y le pegué. El gol me viene bien, estoy tranquilo”, expresó Hohberg rodeado por más de seis micrófonos. “Yo lo intenté siempre, pero cuando es gol, todo está bien y cuando no, todo marcha mal...”, acotó tal vez reclamando el análisis que recibió su fútbol antes de marcar su primer gol.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima: Pablo Bengoechea le tiene harta fe a Erinson Ramírez

El volante hizo un breve análisis de por qué no se ganó el Torneo de Verano y presentó, además, la ruta a seguir para no sufrir en el Apertura.

“En el Apertura no se pueden cometer errores porque no habrá el tiempo para reponerse. Si un partido lo perdemos, no hay que volvernos locos. Hay que sostener la regularidad. Confío en que llegaremos bien, no hay excusas para no hacerlo”, explicó. Respetando esa última premisa se tomó cuanto “selfie” le pidieron.

EL DATO

Alianza Lima ayer tuvo el día libre pero hoy retorna a los trabajos en turno vespertino.