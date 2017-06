Pedro Troglio y su curiosa frase tras perder el clásico: "No es excusa, pero nos faltaron 4 jugadores"

El entrenador de Universitario de Deportes justificó la derrota ante Alianza Lima aduciendo que le faltaron cuatro jugadores concentrados en la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y Jamaica.

Algo contradictorio fue el entrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio quien justificó la derrota ante Alianza Lima por no tener presente a sus cuatro seleccionados. El DT argentino sostuvo que no merecieron perder el partido jugador en el Monumental.

Pedro Troglio manifestó que se creó varias situaciones de gol; pero no supieron aprovecharlas. "Fue un partido que no merecimos perder, muchas situaciones de gol, perdimos algunas de manera increíble, en el fútbol no hay merecimientos. El fútbol tiene estas cosas, a veces eres figura, otras eres el villano de la película", expresó.

Asimismo, el técnico 'crema' agregó que ya tendrá su revancha y que la pelea al final del partido solo fue algo anecdótico. "Es calentura, roces, que no tiene que pasar. El fútbol da revanchas, nos faltaron cuatro jugadores, no es excusa, las ausencias la sabemos, jugamos bien".

Pedro Troglio sumó su segunda derrota desde que se hizo cargo del equipo en abril pasado. Dirigió ocho encuentros perdiendo su primer partido ante Real Garcilaso en el Cusco por 3-1.

Debutó en el Torneo Apertura ganando de visita a Unión Comercio por 2-1 con una gran actuación de Juan Vargas y Luis Tejada quien anotaron los goles.

EL DATO

Juan Vargas no pudo estar presente en el clásico por molestias musculares.