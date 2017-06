Juan Vargas: César Vallejo le habría enviado propuesta formal si no renueva con Universitario

Juan Vargas tiene contrato vigente con Universitario hasta el 30 de junio y César Vallejo enterado que aún no existe renovación envió una tentadora oferta.

El futuro de Juan Vargas sigue siendo una incógnita ya que aún no se ponen de acuerdo con su contrato que termina este fin de mes. El 'loco' tiene la intención de quedarse, pero una sector de la dirigencia de Universitario de Deportes no lo siente de esta manera.

César Vallejo busca regresar a la primera división y es uno de los protagonistas del torneo de ascenso con su segundo lugar. La dirigencia ya le habría hecho llegar una oferta formal para terminar el año jugando en Trujillo.

El entrenador colombiano, Francisco Cortés. que dirige a César Vallejo ve con buenos ojos la contratación del lateral ya que le daría no solo un peso a su defensa, sino también la jerarquía de un futbolista de talla mundial.

El contrato de Vargas con Universitario finaliza el viernes 30 de junio, por ahora no existe algo concreto ya que el ex Fiorentina tiene en mente seguir en Lima para no despgarse de su familia.

EL DATO

Juan Vargas no jugó el último partido ante Sport Huancayo por sufrir una lesión.