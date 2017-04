El Zorro cree que campeonó con la flaca, pero lo que no sabe es que terminará más calato que loco callejero porque perderá la cabeza y terminará regalando depa.

Ese Zorro viejo se pasó de sanazo ahora camina con la ex de Paolín

ES HORA DE DISPARAR... ¡Qué tal causitas! A la firme, se pasó de sanazo ese Zorro viejo que ahora camina con la ex de Paolín. El tío cree que campeonó, pero no sabe que terminará más calato que loco callejero porque perderá la cabeza y terminará regalando depa, camioneta y pagando pensión de cole de sobrinos que no conoce y de ahijados que nunca tuvo.

La chibola es mosca y ni bien se aburrió de su goleador, miró Hollywood. ¡Y no va a cher! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La gentita de la Videna ya trabaja en el amistoso frente a Paraguay

Hablando de terribles, ya me contaron que el Diablito que le cargaba la cartera a la Blanca de Chucuito está en nada y todo lo que toca se vuelve polvo. El chiquillo se gastó todo su billete y es probable que vuelva a la Copa Perú para sacar para el chifa. ¡Noooooooooo!

El que está con roche por La Vicky es Vitito, un zambo que en su mejor momento fue malo. Mi causita le debe a una gente seria y no puede ir al estadio porque en one le cobrarán todo. ¡Suave!

Y mi tío Rulo le volvió a reventar cohetones a la Hiena y jura que con él regresará a la sele. El muchachón entendió el mensaje y mañana ha prometido comerse un rico queso en Sicuani. ¡Ajá!

Confirmadazo. En el Rímac ya buscan DT porque el actual no durará mucho. Hay varios candidatos, entre ellos uno que parece y sí es. ¿Quéeeeeeeeeee?

NO TE LO PIERDAS: Dicen por ahí que el Puma tocará la puerta del Monumental para buscar pantalla

Y ahora que el Hombrecito manda en la sele de parrilleros, un chalaco recordó que el enano vivía en la estación de bomberos y dormía en hoteles recontra misios. Los hinchas hacían chancha para sus pasajes y una vez le pusieron a una destructora de hogares que lo dejó sin cintura por un mes. ¡A la mela!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!