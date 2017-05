Y pensar que antes, los peloteros llegaban de paseo, iban a saludar a tutas sus amistades, trampas y su compromiso con la sele era para el último.

Algunos extranjeros ya entrenan en la Videna pese a que los trabajos de la Bicolor aún no se inician

ES HORA DE DISPARAR... Los trabajos de la Blanquirroja no se iniciaron, sin embargo algunos convocados de afuera llegaron a la Videna para mantenerse en forma. Hasta la Pulga, que no estará en los amistosos de junio, se puso a órdenes del Tigre. Pensar que antes los extranjeros venían de paseo, iban a saludar a tutas sus amistades, trampas y su compromiso con la sele era para el último. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Harto sapo en el local de la Federazao. Cortadito, uno de los conocidos picadores de la pelotita, hizo su agosto pues le arranchó medio ferro al Tigre. El DDT siempre se porta con el hombre y lo mejor es que lo hace caleta, pues no le gusta el autobombo como otros que para meterse la mano al bolsillo quieren hasta cámaras de TV.

Recontra feo lo que le ocurrió al Pitufo, quien llegó con la tombería para que constaten que no lo dejaban entrenar, pues había sido despedido de manera arbitraria. El DDT no podía creer la noticia, peor aún cuando se enteró que por lo bajo quien lo estuvo serruchando fue un paisano que se decía su amigo y entrenaba en el Callejón.

Los gronigans golearon en la Ciudad Heroica y el Pulpo regresó agrandadazo. Dizquen las malas lenguas que estuvo maleteando al Profe, de quien dijo debió viajar para evaluar a sus pupilos ahora que se acercan partidos claves como el clásico y la revancha ante los Diablos Rojos. Plop.

La Hiena anda motividasímo con su convocatoria. Y es que hasta antes de la llegada de Rulos, figuraba en una lista negra de los prescindibles en Ate, pero como elevó su nivel, se ganó el titularato y fue llamado por el Tigre, ahora jura que se romperá en el verde para ser considerado en lo que queda de las eliminatorias.

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!