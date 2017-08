Youtube: Niño de dos años imita así a Diego Armando Maradona [VIDEO]

Diego Armando Maradona a pesar de estar retirado hace muchos años del fútbol, los niños también se emocionan cuando lo ven como un balón como el pequeño Florian.

Diego Armando Maradona es admirado por todos quienes lo vieron triunfar con las distintas camisetas que defendió en su carrera deportiva, aunque un niño de dos años sorprendió imitando sus movimientos.

El niño imita al astro del fútbol argentino en un video en la final de 1989 cuando jugaba para el Napoli. Con saltos y hasta tratando de dominar un balón el infante convirtió la imagen en un viral.

"Este bebé se llama Florian. Todavía no cumplió dos años y es fanático del Diego. MOR-FA-BLE", fue el mensaje en Twitter junto al video que cosechó miles de retweets y favs.

El video de Florian tuvo una gran cantidad de retweets y comentarios, pero la repercusión no quedó allí. Jana Maradona, una de las hijas de Diego, se lo hizo llegar al jugador argentino y le grabó un audio con un mensaje para su fan de menos de dos años.

EL DATO

El fragmento pertenece al calentamiento precompetitivo de Maradona como jugador del Napoli antes de enfrentar al Bayern Munich en la final de 1989.