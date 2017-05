Atentado en Manchester: hijas y esposa de Pep Guardiola estaban en el concierto de Ariana Grande

Atentado en Manchester dejó, hasta el momento, 22 muertos y más de 60 heridos. Los familiares del técnico del Manchester City estaban en el recinto donde cantó Ariana Grande.

Momentos de terror se vivieron el último lunes por la noche en la ciudad de Manchester, Inglaterra. En pleno concierto de la artista Ariana Grande se produjeron explosiones que ocasionaron la muerte de, al menos, 22 personas y otras 60 están heridas. En el lugar estaban las hijas y esposa de Pep Guardiola, técnico de Manchester City, quienes salieron ilesas del atentado que ha sido reivindicado por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

“Estoy en shock”, es la frase de una cuenta de Twitter que recoge las impresiones de Pep Guardiola, tras lo ocurrido en la ciudad que ha sido el nuevo objetivo de terror por parte de ISIS.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester