Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canales

Alianza Lima medirá fuerzas ante Alianza Universidad este lunes 19 de mayo, a partir de las 20.00 hora local, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules intentarán lavarse la cara tras quedar eliminado de la Copa Libertadores -aunque todavía tienen chances de llegar a la Copa Sudamericana- y ahora necesita una victoria si quiere mantenerse en la lucha por el título del Apertura.

Cabe señalar que este partido se jugará a puertas cerradas tras el castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la FPF. Renzo Garcés y Paolo Guerrero están suspendidos y serán baja, además de los lesionados Jean Pierre Archimbaud y Pablo Lavandeira.

Alianza Lima viene de caer ante Talleres por Libertadores. Foto: AFP.

¿Cómo llega Alianza Universidad?

Por su parte, los 'azulgranas' no han cumplido una buena campaña y solo no son coleros por diferencia de goles, aunque llegan con toda la expectativa de puntuar en La Victoria para no comprometerse con el descenso.

Recordemos que en el historial, el elenco huanuqueño solo ha perdido uno de los cinco partidos que disputó ante Alianza Lima y además está invicto cada vez que visitó Matute.

Alianza Universidad no ha cumplido una buena campaña en la Liga 1. Foto: Alianza UDH Oficial.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: horarios del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22.00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)

España: 03:00 horas (del martes 20)

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad será transmitido por la señal de L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Asimismo, vía streaming puedes seguirlo por las plataformas L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping, previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima llega con un importante favoritismo para este partido, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:

Casas Alianza Lima Empate Alianza UDH Betsson 1.19 6.70 13.50 Te Apuesto 1,19 6.51 13.28 Apuesta Total 1.20 6.66 14.00 Stake 1.20 6.65 11.35 Inkabet 1.18 6.60 13.00

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: historial

Alianza UDH 0-0 Alianza Lima | Clausura 2021

Alianza Lima 2-0 Alianza UDH | Apertura 2021

Alianza Lima 2-3 Alianza UDH | Apertura 2020

Alianza Lima 1-1 Alianza UDH | Clausura 2019

Alianza UDH 2-1 Alianza Lima | Apertura 2019

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: estadio

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Universidad se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto popularmente conocido como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores, aunque para este encuentro no tendrá espectadores por sanción.