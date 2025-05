Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Universidad: el once de Gorosito para volver al triunfo

Alianza Universidad ya está en Lima para enfrentarse a Alianza Lima este lunes 19 de mayo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los huanuqueños llegan con la necesidad de ganar para salir del fondo de la tabla. Sin embargo, el cuadro íntimo buscará hacerse fuerte de local para volver al triunfo en la Liga 1. Conoce las posibles alineaciones de Néstor Gorosito y Mifflin Bermúdez.

Alineación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Piero Cari, Eryc Castillo,Kevin Quevedo, Hernán Barcos .

¡Por los tres puntos! Alianza Lima recibirá a Alianza Universidad con dos bajas realmente importantes: Renzo Garcés y Paolo Guerrero. El defensa fue expulsado en el último choque contra Atlético Grau. A su vez, el 'Depredador' recibió una jornada más de suspensión tras los incidentes durante el duelo frente a Cienciano del Cusco. ¿Los reemplazos?

En la defensa, Erick Noriega sería ratificado en la primera línea, además, volverían Guillermo Enrique, Miguel Trauco, y el 'León', Carlos Zambrano. Luego de ello, acorde al clásico sistema 4-3-3, serían los mismos elementos que vienen de tener minutos con Talleres en Argentina, salvo un cambio de última hora.

Alianza Lima buscará a vencer a Alianza Universidad en Matute/Foto: X

El equipo dirigido por el 'Pipo' Gorosito no tienen ningún margen de error ante sus demás oponentes en el Torneo Apertura 2025. Por ende, necesita de lograr un triunfo en este encuentro. Una derrota perjudicaría las aspiraciones de los blanquiazules que luchan por ser campeones a final de temporada.

Alineación de Alianza Universidad:

Pedro Ynamine, Jesús Mendieta, Benjamín Ampuero, Braulio Quiñónez, Aldair Perleche, Otavio Gut, Jorginho Sernaqué, Marcos Lliuya, Rick Campodónico, Gustavo Pereira, Yorleys Mena.

Desde la otra vereda, Alianza Universidad también tiene la urgencia de alcanzar una victoria en Matute. Los 'Azulgranas' marchan en los últimos lugares de la tabla, y un nuevo traspié complicaría seriamente sus intenciones de recuperarse en el Torneo Apertura.

Alianza Universidad quiere volver al triunfo con Alianza Lima/Foto: X

Para este compromiso, Mifflin Bermúdez, DT del conjunto huanuqueño no podrá disponer del defensa colombiano Jhon Ibargüen por lesión. No obstante, dentro de su plantel cuenta con figuras de experiencia en el medio local como Marcos Lliuya y el delantero Yorleys Mena, ex César Vallejo, quienes serán su 'as bajo la manga' frente a los victorianos.