Líbero te ofrece el mejor once que después de España '82 se quedó con las ganas de jugar un Mundial

Selección peruana: conoce el mejor once peruano que no cumplió su sueño mundialista

Son 36 los años que tuvieron que pasar para que la selección peruana regrese a los mundiales. Y a lo largo de ese tiempo hubo un grupo de jugadores nacionales que trascendieron, pero que colgaron los chimpunes sin haber logrado su sueño de ir al Mundial. Líbero te presenta el mejor once de ese grupo que no pudo hacer su sueño realidad.

Entre Julio César Balerio y Oscar Ibáñez está el mejor arquero que defendió la Blanquirroja en ese tiempo y que no pudieron llegar al Mundial. Y si no hablamos de arqueros nacionalizados, Miguel Miranda es quien encabeza este once. En la línea de cuatro destacan como laterales Nolberto Solano, quien brilló en la Premier League; y por el sector izquierdo Percy Olivares, uno de los referentes en la década de los noventa.

Como zagueros podríamos ubicar a Juan Reynoso y José Soto, quienes en su época fueron de los pocos peruanos que jugaban en el extranjero. Ya en el mediocampo destacan Juan Jayo, quien jugó en la liga española; José Del Solar, de exitoso pasado en Europa; el creador de la frase "Te amo Perú", Roberto Palacios; y Juan Vargas, de excelente paso por el fútbol italiano, con dos Copa América brillantes y que hoy milita en Universitario.

Si consideramos que Ricardo Gareca ya tiene definida su lista, Claudio Pizarro, quien hizo historia en la Bundesliga y es el peruano más exitoso en el extranjero de todos los tiempos, también se quedaría sin cumplir su sueño. Y como compañero en avanzada, otro que se fajó con la "Bicolor" y no llegó al Mundial es Flavio Maestri.

Sin duda se trata de once jugadores que sudaron al máximo la Blanquirroja, pero que no lograron ser mundialistas.